7 сентября. Mossovetinfo.ru – Станция Большой Кольцевой линии метро «Проспект Вернадского» будет открыта для пассажиров в 2021 году, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы Марата Хуснуллина.



По словам Хуснуллина, строительство станции, которое ведет китайская компания CRCC, идет четко по графику. Новая станция должна улучшить транспортную доступность территории МГУ имени Ломоносова. Кроме того, в дальнейшем на базе станции планируется создать ТПУ.



Хуснуллин также отметил, что помимо станции «Проспект Вернадского», китайская компания строит на этом участке БКЛ еще две станции: «Мичуринский проспект» и «Улица Новаторов». Работы на этих станциях также идут по графику.