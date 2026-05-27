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Город (Москва и область)     06.06.2026 08:41

Станцию метро «Достоевская» – кольцевая в Москве планируют открыть в 2030 году – заммэра

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Теги:  Москва  метро  Достоевская-кольцевая  Достоевская  строительство  2030 год 

6 июня — Mossovetinfo.ru — Станцию «Достоевская» Кольцевой линии Московского метрополитена планируют открыть в 2030 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Заммэра отметил, что «Достоевская» - один из самых сложных проектов метростроения в целом. Станция строится в центре города, в условиях плотной застройки, большого количества инженерных коммуникаций и сложных грунтов. Более того, работы ведутся рядом с действующими тоннелями Кольцевой линии, поэтому многое приходится делать практически вручную.

Также Ефимов сообщил, что для ускорения работ на строительстве применили нестандартное решение: если обычно на подобных объектах используется один-два шахтных ствола, то на «Достоевской» их будет шесть и недавно завершили проходку шестого шахтного ствола через который будет вестись строительство станционного комплекса. Это позволяет одновременно вести несколько видов работ и существенно повышает темпы строительства.

Напомним, в январе 2026 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утвердили архитектурную концепцию в стиле ар-деко для платформы станции «Достоевская» Кольцевой линии метро.

«Её облик объединит в себе монументальность первых линий московского метро и имя Фёдора Достоевского. Интерьеры будут светлыми и торжественными: с выразительными опорами, рельефным потолком и узорным каменным полом.

В отделке используют натуральный камень и художественный металл. Часть гранитов отечественных месторождений применят в метро впервые. Светильники изготовят из художественного стекла по индивидуальным эскизам», - сообщил мэр.

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Карта места

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Теги: 
Москва  метро  Достоевская-кольцевая  Достоевская  строительство  2030 год 

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