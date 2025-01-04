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Город (Москва и область)     10.01.2025 09:48

Станцию метро Достоевская-кольцевая в Москве построят в 2030 году - Собянин

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Теги:  Достоевская  метро  Москва  кольцевая  строительство  сроки  Суворовская  Собянин 

10 января — Mossovetinfo.ru — Завершить строительство станции метро «Достоевская» (кольцевая - ред.) в Москве планируется в 2030 году. Об этом в своем блоге заявил мэр города Сергей Собянин.

«Строительство станции «Достоевская» — первой на Кольцевой линии за 70 лет — идет полным ходом», — сообщил мэр.

«Достоевская» будет размещена между «Проспектом Мира» и «Новослободской» и даст дополнительную пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию. Ранее Собянин в блоге отмечал, что «С ее открытием тысячи пассажиров смогут выбирать более удобные варианты поездок. Разгрузятся станции «Проспект Мира», «Курская» и «Чкаловская»».
когда построят станцию метро Достоевская - кольцевая
В марте 2024 года Собянин утвердил новое наименование строящейся станции «Достоевская» Кольцевой линии. Ранее станцию предполагалось назвать «Суворовская».

Также Собянин сообщил, что согласно Стратегии развития, к 2030 году в Москве планируем построить порядка 40 новых станций метро. Восемь из них открылись для пассажиров в 2024 году.

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Карта места

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Теги: 
Достоевская  метро  Москва  кольцевая  строительство  сроки  Суворовская  Собянин 

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