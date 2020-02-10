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Город (Москва и область)     10.02.2020 16:41

Станцию метро «Кленовый бульвар» построят в 2022 году

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Теги:  метро  строительство  БКЛ  Сергей Собянин 

10 февраля. Mossovetinfo.ru – Станцию БКЛ «Кленовый бульвар» планируется построить в 2022 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся станции.

Открытие новой станции улучшит транспортную доступность района Нагатинский затон. В дальнейшем помимо БКЛ и действующей Замоскворецкой линии, жителям района станет доступна и Бирюлевская линия. Планируется, что с «Кленового бульвара» на нее будет организована пересадка.

Таким образом через Нагатинский затон будет проходить сразу три линии метро, что сделает район одним из лучших в плане доступности метрополитена.

Кроме того, открытие станции «Кленовый бульвар» улучшит транспортную доступность находящихся рядом музея-заповедника «Коломенское» и строящегося парка развлечений «Остров мечты», которые будут находится в шаговой доступности от новой станции.

Мэр Москвы отметил, что при проектировании станции «Кленовый бульвар» было приложено максимум усилий, чтобы метро не влияло на территорию музея-заповедника. Тоннели метро проходят под периферийными территориями парка, не затрагивая центральную часть парка. В то же время от выхода из метро до парка всего 300 метров, а также рядом с выходом будут расположены жилые кварталы района Нагатинский затон.

На восточном участке БКЛ помимо станции «Кленовый бульвар» будут расположены еще три станции: «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Полностью завершить строительство восточного участка БКЛ планируется до конца 2022 года.


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Карта места

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Теги: 
метро  строительство  БКЛ  Сергей Собянин 

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