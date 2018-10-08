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Город (Москва и область)     08.10.2018 09:32

Станцию метро «Нижние Мневники» оформят в авангардном стиле

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Теги:  метро  БКЛ  оформление 

8 октября. Mossovetinfo.ru – Москомархитектура утвердила дизайн-проект оформления станции БКЛ «Нижние Мневники», сообщает портал mos.ru.

Станция, которая откроется в районе Хорошево-Мневники, будет оформлена в авангардистком стиле. Авторы проекта при создании дизайн-проекта вдохновлялись картиной Казимира Малевича «Красный квадрат». В связи с этим центральную часть платформы украсит красная прямоугольная арка с ярко-красными колоннами, стены платформы для контраста выполнят в темно-серых тонах. Кроме того, характерные геометрические фигур появятся под потолком станции, на эскалаторах и в вестибюлях. Потолочные балки над эскалаторами выполнят в виде красных прямоугольников, а светильники на эскалаторе будут выполнены в виде светящихся треугольников. Над платформой будет создан 3D потолок из черно-белых труб.

В авангардистском стиле оформят и вестибюли новой станции: фасады будут выполнены из материалов темного цвета, и обрамлены ярко-красными арками.


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Карта места

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Теги: 
метро  БКЛ  оформление 

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