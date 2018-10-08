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Город (Москва и область)
08.10.2018, 10:00
Зима в Москве может наступить позже обычного
8 октября. Mossovetinfo.ru – Осень в Москве в текущем году будет затяжной, зима наступит позже обычного, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.О...
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Город (Москва и область)
08.10.2018, 09:32
Станцию метро «Нижние Мневники» оформят в авангардном стиле
8 октября. Mossovetinfo.ru – Москомархитектура утвердила дизайн-проект оформления станции БКЛ «Нижние Мневники», сообщает портал mos.ru. Станция, которая откроется в районе Хорошево-Мневники,...
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Город (Москва и область)
08.10.2018, 08:39
Две новые выделенные полосы запущены на востоке Москвы
8 октября. Mossovetinfo.ru – Две новые выделенные полосы для общественного транспорта запущены на востоке Москвы с 8 октября. Выделенная полоса протяженностью 1,3 километра запущена на участ...