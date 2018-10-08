8 октября. Mossovetinfo.ru – Москомархитектура утвердила дизайн-проект оформления станции БКЛ «Нижние Мневники», сообщает портал mos.ru.



Станция, которая откроется в районе Хорошево-Мневники, будет оформлена в авангардистком стиле. Авторы проекта при создании дизайн-проекта вдохновлялись картиной Казимира Малевича «Красный квадрат». В связи с этим центральную часть платформы украсит красная прямоугольная арка с ярко-красными колоннами, стены платформы для контраста выполнят в темно-серых тонах. Кроме того, характерные геометрические фигур появятся под потолком станции, на эскалаторах и в вестибюлях. Потолочные балки над эскалаторами выполнят в виде красных прямоугольников, а светильники на эскалаторе будут выполнены в виде светящихся треугольников. Над платформой будет создан 3D потолок из черно-белых труб.



В авангардистском стиле оформят и вестибюли новой станции: фасады будут выполнены из материалов темного цвета, и обрамлены ярко-красными арками.