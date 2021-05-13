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Город (Москва и область)     13.05.2021 13:53

Станцию Москва-Сортировочная Киевского направления МЖД переименуют в Поклонную

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Теги:  электрички  станции  переименование 

13 мая. Mossovetinfo.ru — Станция Москва-Сортировочная Киевского направления МЖД с 21 мая будет переименована в Поклонную, сообщается на официальном сайте МЖД.

Такое решение принято в связи с тем, что станция расположена рядом с улицей Поклонная, мемориальным комплексом на Поклонной горе и станцией метро «Парк Победы».

Сообщается, что новое название станции уже отражается в актуальном расписании на сайте и в мобильном приложении ЦППК.


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Карта места

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Теги: 
электрички  станции  переименование 

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