Станцию Москва-Сортировочная Киевского направления МЖД переименуют в Поклонную

13 мая. Mossovetinfo.ru — Станция Москва-Сортировочная Киевского направления МЖД с 21 мая будет переименована в Поклонную, сообщается на официальном сайте МЖД.



Такое решение принято в связи с тем, что станция расположена рядом с улицей Поклонная, мемориальным комплексом на Поклонной горе и станцией метро «Парк Победы».



Сообщается, что новое название станции уже отражается в актуальном расписании на сайте и в мобильном приложении ЦППК.



