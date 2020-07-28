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Город (Москва и область)     28.07.2020 18:49

Станцию МЦД-2 Нахабино открыли после реконструкции

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Теги:  строительство  Московская область  МЦД-2  Нахабино 

28 июля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли после реконструкции станцию МЦД-2 Нахабино.

Станция Нахабино является конечно точкой маршрута МЦД-2 «Нахабино – Подольск». Ранее она представляла собой обычную пригородную станцию с двумя платформами, которые были соединены устаревшим мостом. В час пик мост не справлялся с потоком пассажиров, в результате там создавались скопления людей.

В результате реконструкции станция Нахбино превратилась в современный пригородный вокзал. Две островные платформы на протяжении всей длинны накрыты навесом, который защищает пассажиров от солнца и непогоды. На станции появился конкорс, попасть в который пассажиры могут с помощью лифтов и эскалаторов. На станции появились кассовые зоны и зоны турникетов, стойки экстренной связи, санузлы, установлены электронные табло. Также на станции оборудовано светодиодное освещение, системы видеонаблюдения, пожарная сигнализация.

Возле станции появилась разворотная площадка для наземного общественного транспорта и стоянка более чем на 300 машино-мест.

Кроме того, за станцией Нахабино в районе станции Малиновка было построено оборотное депо, которое позволит обслуживать поезда.


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Карта места

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Теги: 
строительство  Московская область  МЦД-2  Нахабино 

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