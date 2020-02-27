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Город (Москва и область)     27.02.2020 11:47

Станцию МЦД-2 Печатники построят в 2020 году

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Теги:  МЦД-2  Печатники  строительство 

27 февраля. Mossovefinfo.ru – Станция МЦД-2 Печатники будет построена до конца 2020 года, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Новая станция будет объединена с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии метро и строящейся станцией «Печатники» Большой кольцевой линии. Новый ТПУ позволит улучшить транспортную доступность районов Печатники, Текстильщики и Люблино.

Станция Печатники будет состоять из двух платформ, оснащенных навесами, а также крытых наземных галерей до станций метро.


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Карта места

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Теги: 
МЦД-2  Печатники  строительство 

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