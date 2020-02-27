27 февраля. Mossovefinfo.ru – Станция МЦД-2 Печатники будет построена до конца 2020 года, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.



Новая станция будет объединена с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии метро и строящейся станцией «Печатники» Большой кольцевой линии. Новый ТПУ позволит улучшить транспортную доступность районов Печатники, Текстильщики и Люблино.



Станция Печатники будет состоять из двух платформ, оснащенных навесами, а также крытых наземных галерей до станций метро.