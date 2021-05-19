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Город (Москва и область)     19.05.2021 19:02

Станцию Щукинская МЦД-2 планируется открыть в июне

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Теги:  строительство  МЦД  МЦД-2  станция Щукинская 

19 мая. Mossovetinfo.ru — Завершается строительство станции Щукинская МЦД-2, ее планируется открыть в июне, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

По словам заммэра, общая готовность станции составляет 90%, в настоящее время ведутся работы по отделке помещений и благоустройству прилегающих территорий.

Нолвая станция будет состоять из островной платформы, укрытой навесом от непогоды и Z-образного конкорса, в котором расположатся билетные кассы, лифты и эскалаторы.

С новой станции МЦД-2 будет организована комфортная пересадка на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии, а также на маршруты наземного общественного транспорта.

Новая станция заменит станцию Покровское-Стрешнево. Если сейчас пересадка с электрички на метро занимает около 15 минут, то с открытием станции Щукинская, пересесть с МЦД на метро можно будет за 2 минуты.

Щукинская станет восьмым современным вокзалом, построенном после открытия маршрута МЦД-2.

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Карта места

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Теги: 
строительство  МЦД  МЦД-2  станция Щукинская 

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