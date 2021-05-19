19:02 Город (Москва и область) Станцию Щукинская МЦД-2 планируется открыть в июне
18:34 Общество КС разрешил не согласовывать с властями серию одиночных пикетов
17:42 Общество Настоящее лето придет в Москву в середине июня
17:24 Власть Госдума приняла закон об ответственности за цитирование СМИ недостоверной информации
17:05 В России Путин поддержал предложение «Единой России» сдвинуть перепись населения на октябрь.
15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек
09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление
10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется
12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне
11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года
13:19 Город (Москва и область) Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ