24 августа — Mossovetinfo.ru — Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и мэр Москвы Серге...

22 августа — Mossovetinfo.ru — В сторону Московского региона за неделю было направлено 2 тыс. 652 БПЛА, 493 беспилотника ...