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26.08.2026, 18:36
Старт строительству второй очереди метро от Коммунарки до Троицка дал Собянин
26 августа — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству станции «Ватутинки» Троицкой линии...
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Город (Москва и область)
24.08.2026, 21:34
Собянин и Чернышенко дали старт строительству нового образовательного комплекса МГТУ «Станкин» в Коммунарке
24 августа — Mossovetinfo.ru — Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и мэр Москвы Серге...
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22.08.2026, 13:32
493 беспилотника уничтожены на подлете к Москве силами ПВО за неделю - Собянин
22 августа — Mossovetinfo.ru — В сторону Московского региона за неделю было направлено 2 тыс. 652 БПЛА, 493 беспилотника ...