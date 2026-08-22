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Город (Москва и область)     26.08.2026 18:36

Старт строительству второй очереди метро от Коммунарки до Троицка дал Собянин

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Теги:  Москва  Троицк  метро  Собянин  старт  Коммунарка  Ватутинки  Сосенки  Ракитки  Десна  Кедровая 

26 августа — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству станции «Ватутинки» Троицкой линии метро, движение по участку от Коммунарки до Троицка для пассажиров планируется открыть до 2030 года, сообщил сайт мэра и Правительства столицы.

«Мы приступили к активной фазе строительства второй очереди Троицкой линии метро от «Коммунарки» до «Троицка». Это 17 километров, шесть станций. Везде ведутся работы. Здесь, видите, уже в достаточно продвинутом состоянии «Ватутинки». Вся проходка тоннелей должна быть закончена в 2028 году. Все основные работы — в 2029-м, до 2030 года здесь уже должны поехать пассажиры», — сообщил Собянин.

Новая станция будет расположена недалеко от пересечения Калужского шоссе и проспекта Славского.

Ожидается, что Троицкой линией метро будут пользоваться около 350 тыс. пассажиров в сутки.

Южный участок Троицкой линии будет включать 6 новых станций: «Ватутинки», «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Троицк».

В июле 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин по итогам президиума правительства столицы присвоил названия девяти станциям строящейся Троицкой линии метро.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Троицк  метро  Собянин  старт  Коммунарка  Ватутинки  Сосенки  Ракитки  Десна  Кедровая 

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