Другие материалы
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Город (Москва и область)
11.04.2019, 09:20
Фестиваль «Времена и эпохи» стал лауреатом международной премии
11 апреля. Mossovetinfo.ru – Фестиваль «Времена и эпохи» стал лауреатом престижно международной премии Global Eventex Awards-2019, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе аппарата мэра и правительств...
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Город (Москва и область)
11.04.2019, 09:08
Турникеты в московском метро начали оборудовать видеокамерами
11 апреля. Mossovetinfo.ru – Турникеты в московском метро начали оборудовать видеокамерами с расширенным функционалом, сообщает РБК. В качестве эксперимента видеокамеры установлены в турнике...
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Город (Москва и область)
11.04.2019, 08:44
Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 25 апреля по 5 мая
11 апреля. Mossovetinfo.ru – Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 25 апреля по 5 мая, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Фестиваль пройдет на 250 площадк...