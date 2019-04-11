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Город (Москва и область)     11.04.2019 08:13

Статус «Московский врач» могут получить врачи уже 27 специальностей

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Теги:  здравоохранение  Московский врач 

11 апреля. Mossovetinfo.ru – Врачи-офтальмологи пополнили список медицинских специальностей, которые могут получить статус «Московский врач», сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Таким образом, список врачебных специальностей, представители которых могут получить статус «Московский врач» вырос до 27.

По словам главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, первый этап добровольных оценочных процедур по новой специальности начнется в мае.

На статус «Московский врач» могут претендовать врачи, отработавшие не менее пяти лет. Они должны пройти оценочные процедуры и подтвердить профессиональное портфолио. Статус действителен в течение 5 лет, в течение которых врач будет получать надбавку в 15 тысяч рублей в месяц. По истечении 5 лет статус нужно подтверждать заново.


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Теги: 
здравоохранение  Московский врач 

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