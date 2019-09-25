25 сентября. Mossovetinfo.ru – Строительство жилого дома для переселения по программе реновации жилья началось в районе Люблино, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Трехсекционный монолитный дом с подземной автостоянкой будет построен по индивидуальному проекту на улице Ставропольская. В доме будет 324 квартиры: 43 однокомнатных, 238 двухкомнатных и 43 трехкомнатных. Пять двухкомнатных и одна трехкомнатная квартира будут приспособлены для маломобильных жителей.
В вестибюлях разместятся комнаты для консьержа с санузлом, помещения для хранения колясок, зоны почтовых ящиков, кладовые для уборочного инвентаря. Каждая секция будет оборудована двумя пассажирскими лифтами грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.
Придомовая территория будет озеленена и благоустроена, возле дома появятся детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.
Помимо подземной автостоянки, возле дома будет оборудована плоскостная парковка, на которой появятся машиноместа в том числе для маломобильных граждан.
В настоящее время идут подготовительные работы на строительной площадке: площадка огорожена, идет обустройство бытового городка и временных дорог. Завершить строительство планируется в 2021 году.
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