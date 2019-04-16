16 апреля. Mossovetinfo.ru – На востоке Москвы началось обустройство строительной площадки для строительства жилого дома в рамках программы реновации жилья сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.



Новый дом будет построен в районе Косино-Ухтомский на улице Черное озеро. Строительство дома должно быть завершено в следующем году.



Строители занимаются ограждением стройплощадки, обустройством временных проездов и устройством бытового городка. После этого начнутся работы по перекладке инженерных сетей и выносу опор наружного освещения. После окончания этих работ начнется обустройство котлована для строительства нового дома.