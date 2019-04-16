16 апреля. Mossovetinfo.ru – На востоке Москвы началось обустройство строительной площадки для строительства жилого дома в рамках программы реновации жилья сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Новый дом будет построен в районе Косино-Ухтомский на улице Черное озеро. Строительство дома должно быть завершено в следующем году.
Строители занимаются ограждением стройплощадки, обустройством временных проездов и устройством бытового городка. После этого начнутся работы по перекладке инженерных сетей и выносу опор наружного освещения. После окончания этих работ начнется обустройство котлована для строительства нового дома.
15:17 В России Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму
14:44 Происшествия Суд удовлетворил ходатайство Варвары Карауловой об УДО
14:18 Город (Москва и область) Строительство дома по реновации на востоке Москвы завершат в следующем году
13:42 Город (Москва и область) Названы самые опасные станции московского метро
13:07 Город (Москва и область) Остановки движения на красной ветке удалось избежать - метро
07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно
14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля
22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля
20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть
09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно
12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»