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Город (Москва и область)     06.09.2019 09:34

Строительство дома по реновации завершат в районе Москворечье-Сабурово до конца года

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  программа реновации 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Строительство дома по программе реновации жилья завершается в районе Москворечье-Сабурово, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Дом переменной этажности на 313 квартир построен на улице Борисовские пруды. В настоящее время в доме проводятся отделочные работы и завершается монтаж фасадов. Работы планируется завершить до конца 2019 года.

Отделка квартир в доме производится согласно стандартам программы реновации, в квартирах будет установлена необходимая сантехника, полы в прихожих, кухнях, ванных, туалетах и на балконах будут из керамогранита, в жилых комнатах – из ламината. На кухнях установят плиты и мойки, а также сделают керамические фартуки на протяжении все рабочей зоны. В окнах установят стеклопакеты с москитной сеткой, входные металлические двери будут утеплены.

На первом этаже дома будут расположены нежилые помещения, в которых могут быть открыты магазины, кафе, спортивные клубы, салоны красоты, кружки и секции для детей.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  программа реновации 

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