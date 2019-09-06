6 сентября. Mossovetinfo.ru – Строительство дома по программе реновации жилья завершается в районе Москворечье-Сабурово, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Дом переменной этажности на 313 квартир построен на улице Борисовские пруды. В настоящее время в доме проводятся отделочные работы и завершается монтаж фасадов. Работы планируется завершить до конца 2019 года.
Отделка квартир в доме производится согласно стандартам программы реновации, в квартирах будет установлена необходимая сантехника, полы в прихожих, кухнях, ванных, туалетах и на балконах будут из керамогранита, в жилых комнатах – из ламината. На кухнях установят плиты и мойки, а также сделают керамические фартуки на протяжении все рабочей зоны. В окнах установят стеклопакеты с москитной сеткой, входные металлические двери будут утеплены.
На первом этаже дома будут расположены нежилые помещения, в которых могут быть открыты магазины, кафе, спортивные клубы, салоны красоты, кружки и секции для детей.
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