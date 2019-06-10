10 июня. Mossovetinfo.ru – Строительство эстакады для съезда с Северо-Восточной хорды на Ярославское шоссе планируется начать до конца года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Эстакада протяженностью 700 метров будет иметь по три полосы в каждую сторону. Помимо эстакады будут построены эстакада-съезд в сторону проезда Серебрякова и улицы летчика Бабушкина, эстакаду-съезд, которая обеспечит съезд с Ярославского шоссе на СВХ в сторону открытого шоссе, две железнодорожные эстакады и путепроводы над Проспектом мира и железнодорожными путями.
Новая эстакада станет частью пятого участка СВХ, который соединит Ярославское и Щелковское шоссе.
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