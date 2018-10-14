Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     14.10.2018 11:35

Строительство городской инфраструктуры в Москве продолжится - Собянин

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  строительство  Сергей Собянин  Собянин 

14 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство городской инфраструктуры в Москве продолжится. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» мэр столицы Сергей Собянин.

«Это продолжение программы реновации, это продолжение строительства метро, строительства дорог, социальных объектов. С какой скоростью мы двигались, с такой же скоростью и будет продолжать», - сказал Собянин.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
строительство  Сергей Собянин  Собянин 

Возврат к списку

Лента новостей

12:01 Город (Москва и область) 332 вагона для поезда «Москва» уже закуплено в столице в 2018 году

11:35 Город (Москва и область) Строительство городской инфраструктуры в Москве продолжится - Собянин

10:57 Общество В мотопараде в Москве приняли участие около 5000 человек

12:41 Город (Москва и область) Более 20 станций метро построят в Москве за 3 года

12:25 Город (Москва и область) Железнодорожную станцию Ховрино построят в течение трех лет

Актуальные материалы

12:25 Город (Москва и область) Железнодорожную станцию Ховрино построят в течение трех лет

12:09 Город (Москва и область) Станцию метро «Беломорская» планируется открыть до конца года - Хуснуллин

09:14 Город (Москва и область) Какие автобусные маршруты появится в ТиНАО до конца ноября

14:58 Город (Москва и область) В Москве зимой заработают почти 1,5 тысячи катков

14:40 Город (Москва и область) Ряд улиц в Москве перекроют в связи с проведением мотофестиваля

11:54 Город (Москва и область) Проходка тоннеля между станциями «Каховская» и «Зюзино» началась на южном участке БКЛ

10:59 Город (Москва и область) Жители трех пятиэтажек на юго-западе Москвы начали переселение по программе реновации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru