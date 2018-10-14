14 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство городской инфраструктуры в Москве продолжится. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» мэр столицы Сергей Собянин.



«Это продолжение программы реновации, это продолжение строительства метро, строительства дорог, социальных объектов. С какой скоростью мы двигались, с такой же скоростью и будет продолжать», - сказал Собянин.