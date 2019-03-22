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Город (Москва и область)     22.03.2019 13:09

Строительство метро в районе Ленинского проспекта не повредит существующей застройке

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Теги:  метро  строительство  Ленинский проспект 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Строительство участка Коммунарской линии метро в районе Ленинского проспекта не повредит существующей застройки, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Как сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин, в данном районе не планируется строительство транспортно-пересадочного узла, а прокладка метро будет проходить на глубине не мене 35 метров, поэтому воздействие на окружающую среду будет минимальным.

Хуснуллин также отметил, что строительство Коммунарской линии метро облегчит жителям Ленинского проспекта доступ к Московскому центральному кольцу, Большой кольцевой линии метро и связь с Новой Москвой. Кроме того, новая ветка разгрузит Сокольническую и Калужско-Рижскую линии и улучшит транспортную ситуацию в районе. Завершить строительство Коммунарской линии метро планируется в 2023 году.


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Теги: 
метро  строительство  Ленинский проспект 

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