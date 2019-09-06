6 сентября. Mossovetinfo.ru – На западе Москвы началось строительство национального космического центра, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Национальный космический центр будет построен на улице Мясищева в Филях, на территории в 9,9 гектар рядом с территорией Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, который стане базовой организацией нового центра.
Помимо завода имени Хруничева, в Национальный космический центр войдут головные подразделения предприятий ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, научно-исследовательские и образовательные учреждения. Всего в Национальном космическом центре будет работать порядка 20 тысяч сотрудников Роскосмоса.
Рабочие вышли на строительную площадку нового центра, производится выемка грунта. Свою работу центр должен начать через 3,5 года.
Национальный космический центр создается совместно Роскосмосом и правительством Москвы по поручению президента России Владимира Путина.
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