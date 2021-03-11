 
Актуальные темы: коронавирус
Город (Москва и область)     11.03.2021 13:20

Строительство Рублево-Архангельской линии метро начнется до конца текущего года

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Рублево-Архангельская линия  метро  строительство 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Строительство Рублево-Архангельской линии метро начнется до конца 20201 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

Бочкарев отметил, что к настоящему моменту уже утверждена трассировка новой линии метро, началось сооружение переходных камер между БКЛ и новой линией в районе будущей станции «Улица Народного ополчения»

Работы по сооружению самих станций новой линии планируется начать до конца текущего года.

Рублево-Архангельская линия пройдет от делового центра «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского в районе Кунцево. Новая линия пройдет через районы Хорошёво-Мнёвники и Строгино Северо-Западного административного округа. С нее можно будет сделать пересадку на БКЛ и на Арбатско-Покровскую линию.

Ранее сообщалось, что в дальнейшем Рублево-Архангельскую линию могут соединить в центре Москвы с перспективной Бирюлевской линией.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Рублево-Архангельская линия  метро  строительство 

Возврат к списку

Лента новостей

13:53 В России Роскомнадзор назвал абсурдными обвинения со стороны Twitter

13:20 Город (Москва и область) Строительство Рублево-Архангельской линии метро начнется до конца текущего года

12:40 Происшествия 15 машин сгорело в автосервисе в Подмосковье, пожар пока не потушили

12:28 В мире Турция с 15 марта меняет правила въезда в страну

11:55 Мнения Захарова обвинила Twitter в лицемерии

Актуальные материалы

08:37 Общество Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной за 70 лет

11:08 Власть Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

09:52 Общество Беспрецедентные сносы в Немецкой слободе - расследование «Архнадзора»

12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru