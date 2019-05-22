22 мая. Mossovetinfo.ru – Строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе планируется завершить в 2023 году, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента строительства столицы Петр Аксенов.



По словам Аксенова, ряд самых сложных участков трассы уже построен, в настоящее время идет строительство развязок и тоннелей. Трасса будет сдаваться участками.



Также Аксенов рассказал, что уже принято решение в будущем соединить новую трассу с Юго-Восточной хордой. Это позволит обеспечить жителям ТиНАО связь с хордовым кольцом и улучшит транспортную ситуацию как в ТиНАО, так и на юге Москвы.