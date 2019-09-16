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Город (Москва и область)     16.09.2019 11:58

Строительство центра самбо и бокса началось в «Лужниках»

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Теги:  строительство  спорт  Лужники  единоборства 

16 сентября. Mossovetinfo.ru – На территории спорткомплекса «Лужники» началось строительство центра самбо и бокса, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый центр единоборств будет предназначен для круглогодичных занятий спортсменов, а также будет способен принимать соревнования самого высокого международного уровня.

Центр будет разделен на две части: для само и для бокса. Обе части будут изолированы друг от друга, потоки посетителей не будут пересекаться, у них буду независимые парковки и независимые технические и инженерные помещения.

В центре будут построены спортивные залы, тренажерные залы, медико-восстановительный центр, бассейн,

Сдать центр единоборств в эксплуатацию планируется в 2021 году.


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Карта места

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Теги: 
строительство  спорт  Лужники  единоборства 

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