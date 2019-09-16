16 сентября. Mossovetinfo.ru – На территории спорткомплекса «Лужники» началось строительство центра самбо и бокса, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
Новый центр единоборств будет предназначен для круглогодичных занятий спортсменов, а также будет способен принимать соревнования самого высокого международного уровня.
Центр будет разделен на две части: для само и для бокса. Обе части будут изолированы друг от друга, потоки посетителей не будут пересекаться, у них буду независимые парковки и независимые технические и инженерные помещения.
В центре будут построены спортивные залы, тренажерные залы, медико-восстановительный центр, бассейн,
Сдать центр единоборств в эксплуатацию планируется в 2021 году.
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