16 сентября. Mossovetinfo.ru – На территории спорткомплекса «Лужники» началось строительство центра самбо и бокса, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Новый центр единоборств будет предназначен для круглогодичных занятий спортсменов, а также будет способен принимать соревнования самого высокого международного уровня.



Центр будет разделен на две части: для само и для бокса. Обе части будут изолированы друг от друга, потоки посетителей не будут пересекаться, у них буду независимые парковки и независимые технические и инженерные помещения.



В центре будут построены спортивные залы, тренажерные залы, медико-восстановительный центр, бассейн,



Сдать центр единоборств в эксплуатацию планируется в 2021 году.