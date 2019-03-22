22 марта. Mossovetinfo.ru – Строительство первого участка южного дублера Кутузовского проспекта будет завершено до конца 2019 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.



Первый участок пройдет от Аминьевского шоссе до Минской улицы. Там же будет построена транспортная развязка дублера с Минской улицей. На этом участке уже переложены теплосеть и водопровод. Идут работы по монтажу пролетных строений через Минскую улицу, выполнена половина строительно-монтажных работ основного хода новой трассы.



Второй участок южного дублера Кутузовского проспекта пройдет от транспортной развязки на пересечении с Минской улицей до Третьего транспортного кольца. В настоящее время на этом участке идет преустройтсво железнодорожных путей в зоне строительства и возведение очистных сооружений. Полностью завершить строительство трассы планируется в 2020 году.