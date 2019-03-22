22 марта. Mossovetinfo.ru – Строительство первого участка южного дублера Кутузовского проспекта будет завершено до конца 2019 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.
Первый участок пройдет от Аминьевского шоссе до Минской улицы. Там же будет построена транспортная развязка дублера с Минской улицей. На этом участке уже переложены теплосеть и водопровод. Идут работы по монтажу пролетных строений через Минскую улицу, выполнена половина строительно-монтажных работ основного хода новой трассы.
Второй участок южного дублера Кутузовского проспекта пройдет от транспортной развязки на пересечении с Минской улицей до Третьего транспортного кольца. В настоящее время на этом участке идет преустройтсво железнодорожных путей в зоне строительства и возведение очистных сооружений. Полностью завершить строительство трассы планируется в 2020 году.
12:17 Город (Москва и область) Строительство участка южного дублера Кутузовского проспекта завершат до конца года
11:37 Город (Москва и область) В Москве началась расконсервация городских фонтанов
11:02 Происшествия Партия наркотиков на сумму более 30 миллионов рублей изъята в Москве
09:56 Город (Москва и область) ЦОДД: в Москве 22 марта сильный снегопад и плохая видимость
09:50 В России В ПФР объяснили кто имеет право на получение двух пенсий одновременно
07:41 Общество Встречи префектов с жителями 27 марта. Адреса
20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка
10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом
10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников
17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта
11:18 Общество Минприроды России просят провести публичное обсуждение изменения границ нацпарка «Лосиный остров»
15:31 Город (Москва и область) Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы