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Город (Москва и область)     19.09.2019 11:22

Строительство Юго-Восточной хорды начнется до конца года

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Теги:  дороги  строительство  Юго-Восточная хорда  ЮВХ 

19 сентября, Mossovetinfo.ru – Строительство Юго-Восточной хорды начнет до конца текущего года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы, со ссылкой на главу департамента Андрея Бочкарева.

По словам Бочкарева, мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу до конца 2019 года начать строительство трех участков ЮВХ: от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, от Каспийской улицы до ул. Шоссейной и от Рязанского проспекта до ТТК.

Юго-Восточная хорда пройдет через 10 районов Москвы и пересечет несколько вылетных магистралей: Рязанский проспект, Волгоградский проспект, Каширское шоссе, Липецкую улицу и Варшавское шоссе. После пересечения МКАД новая трасса выйдет также на магистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

Общая протяженность ЮВХ составит 36 километров, из которых 11 километров придется на действующие дороги. В рамках строительства трассы, планируется возведение нескольких многоуровневых развязок, а также моста через Москву-реку.

Ранее сообщалось, что рабочая группа с участием депутатов Мосгордумы обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой приостановить работы по строительству Юго-Восточной хорды в связи с тем, что трасса пройдет через территорию могильника радиоактивных веществ (урана и тория). По мнению экологов, в ходе строительных работ радиоактивные материалы могут быть подняты на поверхность, что может привести к экологической катастрофе городского масштаба.


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Карта места

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Теги: 
дороги  строительство  Юго-Восточная хорда  ЮВХ 

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