19 сентября, Mossovetinfo.ru – Строительство Юго-Восточной хорды начнет до конца текущего года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы, со ссылкой на главу департамента Андрея Бочкарева.



По словам Бочкарева, мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу до конца 2019 года начать строительство трех участков ЮВХ: от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, от Каспийской улицы до ул. Шоссейной и от Рязанского проспекта до ТТК.



Юго-Восточная хорда пройдет через 10 районов Москвы и пересечет несколько вылетных магистралей: Рязанский проспект, Волгоградский проспект, Каширское шоссе, Липецкую улицу и Варшавское шоссе. После пересечения МКАД новая трасса выйдет также на магистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.



Общая протяженность ЮВХ составит 36 километров, из которых 11 километров придется на действующие дороги. В рамках строительства трассы, планируется возведение нескольких многоуровневых развязок, а также моста через Москву-реку.



Ранее сообщалось, что рабочая группа с участием депутатов Мосгордумы обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой приостановить работы по строительству Юго-Восточной хорды в связи с тем, что трасса пройдет через территорию могильника радиоактивных веществ (урана и тория). По мнению экологов, в ходе строительных работ радиоактивные материалы могут быть подняты на поверхность, что может привести к экологической катастрофе городского масштаба.