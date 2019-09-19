19 сентября, Mossovetinfo.ru – Строительство Юго-Восточной хорды начнет до конца текущего года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы, со ссылкой на главу департамента Андрея Бочкарева.
По словам Бочкарева, мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу до конца 2019 года начать строительство трех участков ЮВХ: от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, от Каспийской улицы до ул. Шоссейной и от Рязанского проспекта до ТТК.
Юго-Восточная хорда пройдет через 10 районов Москвы и пересечет несколько вылетных магистралей: Рязанский проспект, Волгоградский проспект, Каширское шоссе, Липецкую улицу и Варшавское шоссе. После пересечения МКАД новая трасса выйдет также на магистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Общая протяженность ЮВХ составит 36 километров, из которых 11 километров придется на действующие дороги. В рамках строительства трассы, планируется возведение нескольких многоуровневых развязок, а также моста через Москву-реку.
Ранее сообщалось, что рабочая группа с участием депутатов Мосгордумы обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой приостановить работы по строительству Юго-Восточной хорды в связи с тем, что трасса пройдет через территорию могильника радиоактивных веществ (урана и тория). По мнению экологов, в ходе строительных работ радиоактивные материалы могут быть подняты на поверхность, что может привести к экологической катастрофе городского масштаба.
11:32 Власть Алексей Шапошников. Биография
11:30 Власть Алексей Шапошников избран председателем Мосгордумы
11:22 Город (Москва и область) Строительство Юго-Восточной хорды начнется до конца года
10:43 Происшествия Мосгорсуд 20 сентября рассмотрит ходатайство прокуратуры об освобождении Устинова из СИЗО
10:13 Власть Началось первое заседание Мосгордумы VII созыва
11:30 Власть Алексей Шапошников избран председателем Мосгордумы
20:14 Власть Руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме избран Николай Зубрилин
12:48 Общество Средний возраст электронного избирателя на выборах в Мосгордуму составил 37,4 года
15:18 Власть Бунимович попросил городские СМИ подумать о городе и не искать «шпильки у оппозиции»
08:23 Город (Москва и область) Парки Москвы подготовили для горожан осеннюю программу