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Город (Москва и область)     25.02.2019 22:22

Стружак стал заместителем главы аппарата мэра Москвы

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Теги:  Евгений Стружак  Стружак  Департамент территориальных органов исполнительной власти  Собянин  Сергей Собянин 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – Руководитель Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы Евгений Стружак назначен заместителем главы аппарата мэра и правительства Москвы.

Данные обнародованы на портале мэра и Правительства Москвы.


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Теги: 
Евгений Стружак  Стружак  Департамент территориальных органов исполнительной власти  Собянин  Сергей Собянин 

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