28 июня. Mossovetinfo.ru – Предстоящая суббота, 29 июня, может стать самым холодным днем с начала лета, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, в субботу температура воздуха в Москве может опуститься до 12 градусов тепла. Такая температура даже ниже среднесуточной температуры сентября. Кроме того, в Москве сохранится пасмурная и дождливая погода.



Потепление начнет приходить в Москву в воскресенье, с уходом циклона. Дожди прекратятся, температура воздуха вырастет до +20 градусов. В начале следующей недели в Москву окончательно вернется летнее тепло, в понедельник температура поднимется до +25 градусов, а во вторник поднимется еще выше.