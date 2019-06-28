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Город (Москва и область)     28.06.2019 16:09

Суббота может стать самым холодным днем с начала лета

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Теги:  погода  похолодание 

28 июня. Mossovetinfo.ru – Предстоящая суббота, 29 июня, может стать самым холодным днем с начала лета, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в субботу температура воздуха в Москве может опуститься до 12 градусов тепла. Такая температура даже ниже среднесуточной температуры сентября. Кроме того, в Москве сохранится пасмурная и дождливая погода.

Потепление начнет приходить в Москву в воскресенье, с уходом циклона. Дожди прекратятся, температура воздуха вырастет до +20 градусов. В начале следующей недели в Москву окончательно вернется летнее тепло, в понедельник температура поднимется до +25 градусов, а во вторник поднимется еще выше.


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Теги: 
погода  похолодание 

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