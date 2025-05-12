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Город (Москва и область)     16.05.2025 09:00

Суд Москвы арестовал одного из организаторов хищений у участников СВО в Шереметьево -ТАСС

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Теги:  Шереметьево  Москва  Московская область  ОПГ  уголовное дело  арест 

16 мая — Mossovetinfo.ru — Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и заключил под стражу одного из организаторов хищений у участников специальной военной операции в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По версии следствия, обвиняемый является одним из организаторов преступной схемы, курируя «попрошаек». В настоящий момент ему предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

12 мая сообщалось, что 23 человека, включая 5 полицейских патрульно-постовой службы линейного управления (ЛУ) МВД России, арестованы по уголовному делу по фактам обмана участников специальной военной операции таксистами в столичном аэропорту Шереметьево. Полицейские помогали таксистам искать потенциальных жертв. Один из них, оперуполномоченный полиции аэропорта, позже отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.

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Теги: 
Шереметьево  Москва  Московская область  ОПГ  уголовное дело  арест 

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