26 марта. Mossovetinfo.ru – Крупнейший в Зеленограде торгово-развлекательный центр «Зеленопарк» должен быть снесен в течение 6 месяцев, такое решение принял Арбитражный суд Московской области, сообщает «Инфопортал Зеленограда».



Иск о сносе ТРЦ был подан еще в день открытия торгового комплекса — 22 декабря 2015 года. В качестве истцов выступают компании «Газпром трансгаз Москва» и «Транснефть-Верхняя Волга». В качестве ответчиков выступают владелец ТРЦ «Лидком Инвестментс Лимитед» и в качестве соответчика - «Ашан».



В исковом заявлении было указано, что несмотря на наличие у ответчика разрешений на строительство, ТРЦ должен быть признан самостроем, так как он был возведен в непосредственной близости от трех газопроводов и нефтепродуктопровода. Истцы также утверждали, что выделение участка для строительства ТРЦ не было согласовано с ними. «Газпром трансгаз Москва» еще в 2013 году направил ответчику технические условия для переноса газопровода за счет «Лидком Инвестментс Лимитед», однако ответчик проигнорировал это требование.



В свою очередь, ответчик и соответчик утверждали, что при строительстве «Зеленопарка» все требования были соблюдены, а газопроводы оказались в опасной близости от ТРЦ уже позже, после того, как их переложили в рамках строительства участка платной трассы М11.



В ходе судебного разбирательства рассматривалась возможность мирового соглашения, которое предполагало выполнение ряда мероприятий без сноса ТРЦ, однако в итоге ответчик счел требования истцов чрезмерными, поскольку выполнение работ потребовало бы ограничения работы ТРЦ в течение трех лет.



В результате суд постановил демонтировать ТРЦ, а также автостоянку, пять резервуаров котельной и бетонное ограждение. Демонтаж должен быть произведен в течение 6 месяцев. При этом суд отметил, что стороны по-прежнему могут прийти к мировому соглашению.