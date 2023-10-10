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Город (Москва и область)     10.10.2023 11:13

Суд в Москве оштрафовал директора Жилищника за предрассудки о лени русских рабочих

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Теги:  жилищник  рабочие  суд  предрассудки 

10 октября — Mossovetinfo.ru — Хорошевский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал и.о. директора Жилищника района Хорошево-Мневники за рассуждения о том, что гастарбайтеры работают лучше русских, сообщили РИА Новости в суде.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала видеозапись, на которой и.о. директора ругался на рабочих и сравнил трудовое качество этнических русских и иностранных граждан... заявив, что последние любят работать, в отличие от этнических русских, и работают лучше них.

В суде он попытался оправдаться, пояснив, что не хотел кого-то выделять либо оскорбить, просто сказал, что мигранты охотнее устраиваются на работу, чем русские.

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Теги: 
жилищник  рабочие  суд  предрассудки 

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