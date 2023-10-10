11 октября — Mossovetinfo.ru — В связи с проведением ремонтно-восстановительные работ на станции метро "Печатники" Л...

11 октября — Mossovetinfo.ru — Сформированный проект бюджета бюджета Москвы на 2024–2026 годы, как и в прошлые годы, буде...