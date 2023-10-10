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Город (Москва и область)
11.10.2023, 14:22
Станции «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» временно закрыты
11 октября — Mossovetinfo.ru — В связи с проведением ремонтно-восстановительные работ на станции метро "Печатники" Л...
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Город (Москва и область)
11.10.2023, 09:12
Сформирован проект городского бюджета Москвы на 2024–2026 годы - Собянин
11 октября — Mossovetinfo.ru — Сформированный проект бюджета бюджета Москвы на 2024–2026 годы, как и в прошлые годы, буде...
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Город (Москва и область)
10.10.2023, 11:13
Суд в Москве оштрафовал директора Жилищника за предрассудки о лени русских рабочих
10 октября — Mossovetinfo.ru — Хорошевский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал и.о. директора Жилищника района Хо...