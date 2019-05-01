Светофоры в Москве до 5 мая перенастроили «в пользу пешеходов»

1 мая. Mossovetinfo.ru – Московские светофоры до 5 мая перенастроили «в пользу пешеходов». Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).



Светофоры перенастроили на 70 пешеходных переходах. Чтобы перейти дорогу, придется ждать меньше времени. Потом такой режим будут использовать каждые выходные.

