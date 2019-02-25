19 февраля. Mossovetinfo.ru – Новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в Москве стала Татьяна Минеева, соответствующий указ Мэра Москвы Сергея Собянина опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы. Служебный контракт заключен сроком на пять лет.



Минеева сменила на этом посту Михаила Вышегородцева, который занимал должность бизнес-омбудсмена с 2014 года. Срок полномочий Вышегородцева истек 13 января 2019 года.



Ранее Минеева работала председателем Общественного совета при департаменте образования Москвы и занимала пост вице-президента Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».



Всего на пост бизнес-омбудсмена рассматривалось 15 кандидатур. Бизнес-омбудсмен Москвы назначается мэром столицы по согласованию уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей.