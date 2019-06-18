18 июня. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Привет, Москва!» на 25 станциях московского метро 19 июня пройдут театральные перфомансы, сообщила на пресс-конференции руководитель проекта Оксана Бондаренко.
По словам Бондаренко, большинство перфомансов пройдет на станциях, расположенных за пределами Садового кольца, в том числе на станциях «Красносельская», «Воробьевы горы», «Молодежная», «Сокольники» и других. Это связано с тем, что рамках проекта «Привет, Москва», культурные проекты децентрализируются, кроме того, организация на станциях театральных перфомансов будет организована еще и в рамках московской программы «Мой район».
Пассажиры метро смогут увидеть на платформах и в вестибюлях станций, а также в поездах метро Отелло и Дездемону, трех сестер, оркестр приведений, Фантомаса и других театральных героев.
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