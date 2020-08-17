17 августа. Mossovetinfo.ru – Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ с 17 августа по 3 сентября проведет серию бесплатных мастер-классов и тренингов, сообщается на портале mos.ru.



Посетители смогут освоить основы программирования на языке JavaScript, научиться видеомонтажу, работе с программами для разработки видеоигр, основам флористики, электросварки, узнать об электросбережении в быту. Кроме того, пройдут тренинги по темам «Личностный рост», «Карьерное развитие», «Подготовка к собеседованию», участников которых научат правильно формулировать цели, управлять своим временем, выстраивать доверительные отношения, готовиться к поступлению на работу.



Все мастер-классы и тренинги бесплатные, но для участия в них будет необходимо записаться на сайте «Технограда».