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Город (Москва и область)     17.08.2020 08:13

«Техноград» на ВДНХ приглашает на бесплатные мастер-классы и тренинги

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Теги:  Техноград  ВДНХ  мастер-классы  обучение  тренинги 

17 августа. Mossovetinfo.ru – Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ с 17 августа по 3 сентября проведет серию бесплатных мастер-классов и тренингов, сообщается на портале mos.ru.

Посетители смогут освоить основы программирования на языке JavaScript, научиться видеомонтажу, работе с программами для разработки видеоигр, основам флористики, электросварки, узнать об электросбережении в быту. Кроме того, пройдут тренинги по темам «Личностный рост», «Карьерное развитие», «Подготовка к собеседованию», участников которых научат правильно формулировать цели, управлять своим временем, выстраивать доверительные отношения, готовиться к поступлению на работу.

Все мастер-классы и тренинги бесплатные, но для участия в них будет необходимо записаться на сайте «Технограда».


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Карта места

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Теги: 
Техноград  ВДНХ  мастер-классы  обучение  тренинги 

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