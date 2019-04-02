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Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     02.04.2019 11:32

Технологию «умного сноса» применят при разборе четырех домов по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  снос пятиэтажек  реновация жилья  технологии  программа реновации 

2 апреля. Mossovetinfo.ru – Технология «умного сноса» будет применена при демонтаже четырех домов, попавших в программу реновации жилья, сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Технологию применят при разборе домов на Осташковской улице, на улице Красных Зорь, на улицах Краснолиманская и Кедровая.

Технология «умного сноса» подразумевает снос дома в несколько этапов, безопасность, экологичность и максимальную переработку отходов для дальнейшего использования. Снос стандартной пятиэтажки с применением технологии «умного сноса» занимает не более двух месяцев.


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Теги: 
программа реновации жилья  снос пятиэтажек  реновация жилья  технологии  программа реновации 

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