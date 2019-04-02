2 апреля. Mossovetinfo.ru – Технология «умного сноса» будет применена при демонтаже четырех домов, попавших в программу реновации жилья, сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Технологию применят при разборе домов на Осташковской улице, на улице Красных Зорь, на улицах Краснолиманская и Кедровая.
Технология «умного сноса» подразумевает снос дома в несколько этапов, безопасность, экологичность и максимальную переработку отходов для дальнейшего использования. Снос стандартной пятиэтажки с применением технологии «умного сноса» занимает не более двух месяцев.
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