27 февраля. Mossovetinfo.ru – Технология «умного сноса» будет применена при разборе трех домов, попавших в программу реновации, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.



Два дома на улице Гродненской и дом на улице Краснолиманской уже расселены, их жильцы получили новые квартиры с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Расселенные дома планируется снести в ближайшие три месяца.



Технология «умного сноса» предполагает безопасность, экологичность и максимальную переработку для повторного использования всех образующихся отходов.



«Умный снос» проходит в несколько этапов. Вначале внутри здания демонтируется все что можно с разделением отходов. Отдельно утилизируется фаянс, отдельно стекло, отдельно дерево. Разделенные отходы вывозятся для утилизации на специальные полигоны. Затем идет демонтаж бетонной коробки здания. Наружные стены здания ломают таким образом, чтобы обломки падали внутрь бетонной коробки, а не на площадку вокруг здания. При этом используются гидравлические пушки, которые распыляют воду. Это позволяет избежать образования пыли. Демонтированные железобетонные конструкции доставляют для переработки на специальные полигоны, где бетонные части измельчаются и дробятся, а оставшиеся металлические части отправляются на переплавку.



Снос блочной пятиэтажки по технологии «умного сноса» занимает не более 2 месяцев. Сообщается, что технология используется при сносе абсолютно всех домов, которые попали в программу реновации.