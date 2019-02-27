27 февраля. Mossovetinfo.ru – В Московском метрополитене запущен тематический поезд, посвященный истории Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.



Новый тематический поезд будет носить имя «Александровец». В 10 секциях поезда пассажиры смогут узнать об истории знаменитого ансамбля, его руководителях, наградах, репертуаре, а также ознакомиться с текстами самых известных песен, которые исполняет ансамбль. Кроме того, в начале и конце состава размещены карты, на которых указаны города и страны, которые ансамбль посетил за 90 лет своего существования.



«Александровец» будет курсировать на Кольцевой линии метрополитена. Он стал первым тематическим поездом, запущенным в московском метро в 2019 году.