Температура по Московской области может опуститься до минус 28 градусов - синоптик

23 января — Mossovetinfo.ru — В столичный регион вновь вернулись 20-градусные морозы, пик похолодания придется на воскресенье, по Московской области температура может опуститься до минус 28 градусов, - сообщил в своем телеграм-канале написал синоптик Михаил Леус.



«После небольшого перерыва в столичный регион впервые с начала нынешней недели вернулись 20-градусные морозы. Пока, правда, лишь на «полюсе холода» Подмосковья, в Черустях метеорологи отметили такие низкие температуры - там минимум составил минус 21,8 градуса. На других метеостанциях региона температура не опускалась ниже минус 15 градусов», - сообщил Леус.



Синоптик отметил, что минувшей ночью до минус 11,9 было зафиксировано в Бутово, до минус 11,2 градуса в Новой Москве/



В ночь на субботу в Москве ночной минимум ожидается ближе к минус 20 градусов, пик арктического вторжения придется на воскресенье ночью:



- минус 20-22 градуса в столице;

- минус 19-24, местами до минус 28 градусов в Московской области.



В понедельник морозы начнут ослабевать, однако ночные температуры в ночь на понедельник в столице и области ожидаются около минус 20 градусов.



Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящих морозов. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.



«Согласно прогнозу синоптиков, в столичном регионе в ближайшие дни ожидается резкое похолодание - в ночные часы столбик термометра может опускаться до минус 27-28 градусов, местами возможен снег. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», - сказал Бирюков.



Также накануне Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства повышают температуру в системе отопления в связи с ожидаемым резким похолоданием.