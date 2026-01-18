 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     23.01.2026 13:23

Температура по Московской области может опуститься до минус 28 градусов - синоптик

23 января — Mossovetinfo.ru — В столичный регион вновь вернулись 20-градусные морозы, пик похолодания придется на воскресенье, по Московской области температура может опуститься до минус 28 градусов, - сообщил в своем телеграм-канале написал синоптик Михаил Леус.

«После небольшого перерыва в столичный регион впервые с начала нынешней недели вернулись 20-градусные морозы. Пока, правда, лишь на «полюсе холода» Подмосковья, в Черустях метеорологи отметили такие низкие температуры - там минимум составил минус 21,8 градуса. На других метеостанциях региона температура не опускалась ниже минус 15 градусов», - сообщил Леус.

Синоптик отметил, что минувшей ночью до минус 11,9 было зафиксировано в Бутово, до минус 11,2 градуса в Новой Москве/

В ночь на субботу в Москве ночной минимум ожидается ближе к минус 20 градусов, пик арктического вторжения придется на воскресенье ночью:

- минус 20-22 градуса в столице;
- минус 19-24, местами до минус 28 градусов в Московской области.

В понедельник морозы начнут ослабевать, однако ночные температуры в ночь на понедельник в столице и области ожидаются около минус 20 градусов.

 Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящих морозов. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

«Согласно прогнозу синоптиков, в столичном регионе в ближайшие дни ожидается резкое похолодание - в ночные часы столбик термометра может опускаться до минус 27-28 градусов, местами возможен снег. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», - сказал Бирюков.

Также накануне Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства повышают температуру в системе отопления в связи с ожидаемым резким похолоданием.

