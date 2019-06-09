9 июня. Mossovetinfo.ru – Температура воздуха в Москве достигла 31 градуса тепла, повторив показатель 1999 года, сообщает Гидрометцентр.
Таким образом, воскресенье, 9 июня стало самым жарким днем с начала года.
Температурный рекорд для 9 июня был установлен в Москве в 1948 году, когда температура воздуха поднялась до +32,1 градуса.
17:24 Город (Москва и область) Температура в Москве повторила показатель 1999 года
14:47 Город (Москва и область) МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре 9 июня
14:38 Происшествия В Москве «заминировали» Храм Христа Спасителя, Мавзолей и Останкинскую башню
12:05 Город (Москва и область) Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве на 10 июня
11:50 Город (Москва и область) Дело Ивана Голунова передано для расследования в Главное управление МВД Москвы
10:58 Город (Москва и область) В Москве стартовала избирательная компания по выборам в Мосгордуму
11:21 Город (Москва и область) В московском метро назвали причины сбоев в подземке 21 и 23 мая
12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье
10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона