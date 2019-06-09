9 июня. Mossovetinfo.ru – Температура воздуха в Москве достигла 31 градуса тепла, повторив показатель 1999 года, сообщает Гидрометцентр.



Таким образом, воскресенье, 9 июня стало самым жарким днем с начала года.



Температурный рекорд для 9 июня был установлен в Москве в 1948 году, когда температура воздуха поднялась до +32,1 градуса.