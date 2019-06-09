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Город (Москва и область)     09.06.2019 17:24

Температура в Москве повторила показатель 1999 года

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Теги:  Гидрометцентр  жара  рекорды 

9 июня. Mossovetinfo.ru – Температура воздуха в Москве достигла 31 градуса тепла, повторив показатель 1999 года, сообщает Гидрометцентр.

Таким образом, воскресенье, 9 июня стало самым жарким днем с начала года.

Температурный рекорд для 9 июня был установлен в Москве в 1948 году, когда температура воздуха поднялась до +32,1 градуса.


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Теги: 
Гидрометцентр  жара  рекорды 

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