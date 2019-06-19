19 июня. Mossovetinfo.ru – Температура воздуха в Москве в субботу, 22 июня может побить рекорд 1917 года, сообщается на сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, в субботу воздуха в Москве может прогреться до +32 градусов. В этот день в 1917 году температура воздуха в Москве достигла 31,8 градуса тепла.



Ранее сообщалось, что в конце текущей недели в Москву вновь вернется сильная жара, температура воздуха будет превышать климатическую норму на 5-7 градусов.