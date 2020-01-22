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Город (Москва и область)     22.01.2020 13:12

Температурный рекорд для 22 января установлен в Москве

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Теги:  погода  температура  рекорды 

22 января. Mossovetinfo.ru – Новый температурный рекорд для 22 января установлен в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, в среду в Москве температура поднялась до 4,3 градуса тепла. Предыдущий рекорд для 22 января был зафиксировано в 1999 году, когда столбики термометров поднялись до +3,8 градуса.

Ранее сообщалось, что 21 января температура воздуха в Москве достигла рекордных значений для этой даты с 1957 года.


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Теги: 
погода  температура  рекорды 

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