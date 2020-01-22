22 января. Mossovetinfo.ru – Новый температурный рекорд для 22 января установлен в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По словам Вильфанда, в среду в Москве температура поднялась до 4,3 градуса тепла. Предыдущий рекорд для 22 января был зафиксировано в 1999 году, когда столбики термометров поднялись до +3,8 градуса.
Ранее сообщалось, что 21 января температура воздуха в Москве достигла рекордных значений для этой даты с 1957 года.
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