22 января. Mossovetinfo.ru – Новый температурный рекорд для 22 января установлен в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.



По словам Вильфанда, в среду в Москве температура поднялась до 4,3 градуса тепла. Предыдущий рекорд для 22 января был зафиксировано в 1999 году, когда столбики термометров поднялись до +3,8 градуса.



Ранее сообщалось, что 21 января температура воздуха в Москве достигла рекордных значений для этой даты с 1957 года.