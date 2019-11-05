Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     05.11.2019 13:56

Температурный рекорд для 5 ноября установлен в Москве

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  температура  рекорды 

5 ноября. Mossovetinfo.ru – Температурный рекорд для 5 ноября за все время наблюдений установлен в Москве, сообщает портал «Метеоновости».

Сообщается, что в полдень в Москве была зафиксирована температура воздуха в +10.6 градуса. Ранее рекорд для 5 ноября составлял +10.3 градуса. Рекорд был зафиксирован в 1922 году и повторен в 2013 году.

При этом, синоптики не исключают, что до конца дня температура воздуха в Москве может вырасти.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  температура  рекорды 

Возврат к списку

Лента новостей

14:42 Город (Москва и область) Пять строящихся станций БКЛ получили новые наименования

13:56 Город (Москва и область) Температурный рекорд для 5 ноября установлен в Москве

13:43 Происшествия В Москве арестован мужчина, подозреваемый в подготовке теракта

13:31 Общество На публичные слушания по проекту бюджета Москвы зарегистрировались более 1100 человек

13:14 Другое Назван состав сборной России на матчи квалификации Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино

Актуальные материалы

13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября

10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники

10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники

09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО

21:57 Общество Общественная палата Москвы 5 ноября проведет публичные слушания по проекту бюджета

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru