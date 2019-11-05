5 ноября. Mossovetinfo.ru – Температурный рекорд для 5 ноября за все время наблюдений установлен в Москве, сообщает портал «Метеоновости».



Сообщается, что в полдень в Москве была зафиксирована температура воздуха в +10.6 градуса. Ранее рекорд для 5 ноября составлял +10.3 градуса. Рекорд был зафиксирован в 1922 году и повторен в 2013 году.



При этом, синоптики не исключают, что до конца дня температура воздуха в Москве может вырасти.