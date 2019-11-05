5 ноября. Mossovetinfo.ru – Температурный рекорд для 5 ноября за все время наблюдений установлен в Москве, сообщает портал «Метеоновости».
Сообщается, что в полдень в Москве была зафиксирована температура воздуха в +10.6 градуса. Ранее рекорд для 5 ноября составлял +10.3 градуса. Рекорд был зафиксирован в 1922 году и повторен в 2013 году.
При этом, синоптики не исключают, что до конца дня температура воздуха в Москве может вырасти.
14:42 Город (Москва и область) Пять строящихся станций БКЛ получили новые наименования
13:56 Город (Москва и область) Температурный рекорд для 5 ноября установлен в Москве
13:43 Происшествия В Москве арестован мужчина, подозреваемый в подготовке теракта
13:31 Общество На публичные слушания по проекту бюджета Москвы зарегистрировались более 1100 человек
13:14 Другое Назван состав сборной России на матчи квалификации Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино
13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября
10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники
10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники
09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО
21:57 Общество Общественная палата Москвы 5 ноября проведет публичные слушания по проекту бюджета