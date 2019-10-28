28 октября. Mossovetinfo.ru – Температура в домах Москвы будет повышена в связи с наступающим похолоданием, сообщается на странице Московской объединенной энергетической компании в Facebook.



Сообщается, что в связи с наступающим похолоданием в теплосетях будет увеличен объем теплоносителя и повышена его температура. Уже к ночи на 29 октября объем теплоносителя будет увеличен на 40-50 тысяч кубометров, а его температура будет доведена с 75-77 градусов до 90-92 градусов.



Ранее сообщалось, что в ночь на вторник в Москву придет резкое похолодание. В ночное время температура воздуха упадет ниже нуля, а днем не поднимется выше +5...+6 °.