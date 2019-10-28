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Город (Москва и область)     28.10.2019 16:12

Температуру в домах Москвы повысят в связи с похолоданием

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Теги:  МОЭК  отопление 

28 октября. Mossovetinfo.ru – Температура в домах Москвы будет повышена в связи с наступающим похолоданием, сообщается на странице Московской объединенной энергетической компании в Facebook.

Сообщается, что в связи с наступающим похолоданием в теплосетях будет увеличен объем теплоносителя и повышена его температура. Уже к ночи на 29 октября объем теплоносителя будет увеличен на 40-50 тысяч кубометров, а его температура будет доведена с 75-77 градусов до 90-92 градусов.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник в Москву придет резкое похолодание. В ночное время температура воздуха упадет ниже нуля, а днем не поднимется выше +5...+6 °.


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Теги: 
МОЭК  отопление 

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