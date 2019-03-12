12 марта. Mossovetinfo.ru – Теннисный клуб на территории спорткомплекса «Лужники» введут в строй в 2020 году, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.
По словам Антонсенко, уже проведены подготовительные работы, готов котлован и свайное поле. Начались монолитные работы и работы по армированию фундамента.
Новый теннисный клуб станет крупнейшим в России. На территории в 4 гектара будет размещено 14 крытых теннисных кортов, их можно будет использовать круглый год. Еще семь кортов будут открытыми, их оборудуют земляным покрытием. Кроме того, на территории комплекса появятся площадки для игры в бадминтон, сквош, настольный теннис и падел-теннис.
Также в новом клубе будет предусмотрено предоставление услуг, связанных с восстановлением после тренировок. В связи с этим в клубе появятся залы для фитнеса, тренажерный зал, бассейн, банный комплекс и спа-центр, а также зоны общественного питания.
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