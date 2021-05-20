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Город (Москва и область)     20.05.2021 08:49

Теперь пройти медобследование можно в 58 центрах госуслуг

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Теги:  Мои документы  центры госуслуг  здоровье  диагностика 

20 мая. Mossovetinfo.ru — В Москве почти в два раза выросло число центров госуслуг, в которых установлены диагностические комплексы, пройти медобследование можно в 58 офисах «Мои документы», сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

«Мои документы» расширяют географию расположения медицинского оборудования. Изначально его установили в 10 офисах, потом в 30, позднее пройти обследование стало возможно в 35 центрах. Сейчас их количество увеличено почти вдвое и составляет 58», - сообщила заммэра.

С помощью диагностических комплексов можно проверить состав тела, уровень насыщения крови кислородом, проверить пульс и давление, получить анализ выдыхаемого воздуха. Процедура занимает немного времени, предварительная запись не нужна, оборудование просто и понятно в использовании.

Результаты обследования можно распечатать, отправить на электронную почту, или занести в свою электронную медицинскую карту.

Также диагностические комплексы позволяют записаться к врачу. Проходить обследования для этого не надо, достаточно ввести на главном экране номер полиса ОМС и дату рождения.

Программа установки диагностических комплексов в офисах «Мои документы» стартовала в августе 2020 года. С тех пор проведено более 100 тысяч обследований.

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Теги: 
Мои документы  центры госуслуг  здоровье  диагностика 

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