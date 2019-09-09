9 сентября. Mossovetinfo.ru – Преимущественно солнечная теплая погода без осадков ожидается в Москве в понедельник, 9 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +22…+24°, по области +20…+25°. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.