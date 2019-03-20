20 марта. Mossovetinfo.ru - Терминалы для бесконтактной оплаты проезда появились на всех станциях московского метро. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



На каждой станции теперь есть один или два турникета для бесконтактной оплаты. Их число будет увеличиваться.



Оплатить можно карточкой, которая поддерживает технологии технологии PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов с функцией бесконтактной оплаты.