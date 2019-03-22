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Город (Москва и область)     22.03.2019 08:46

Территорию возле ТПУ «Ховрино» благоустроят

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Теги:  ТПУ «Ховрино»  благоустройство 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Территория возле ТПУ «Ховрино» будет благоустроена, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Решение о благоустройстве было принято в связи с тем, что после открытия станции метро «Ховрино», количество пешеходов в данном районе заметно выросло. Проект благоустройства должен сохранить данное городское пространство в качестве места для прогулок и отдыха. При проведении работ будут учтены пожелания местных жителей и особенности инфраструктуры района.

Планируется расширить тротуары на улице Дыбенко и замостить их плиткой. Транзитную часть улицы отделят от прогулочной, зеленым поясом из газонов, кустов и деревьев. На подъемах и спусках появятся лестницы. Будет организована велодорожка. Кроме того, специальная детская велодорожка пройдет вокруг сквера Березовая роща. Детские и спортивные площадки будут модернизированы. Вдоль тротуаров установят 70 энергоэффективных фонарей, также появятся лавочки и урны.

В результате работ по благоустройству, на севере Москвы появится новая пешеходная зона, которая свяжет жилые дома на Базовской улице с ТПУ «Ховрино».


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Карта места

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Теги: 
ТПУ «Ховрино»  благоустройство 

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