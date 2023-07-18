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Город (Москва и область)     22.07.2023 11:39

"Тесла-шоу" пройдет на урбанфоруме в Лужниках с 1 августа по 10 сентября

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Теги:  Тесла-шоу  Лужники  с 1 августа по 10 сентября 

21 июля — Mossovetinfo.ru — Для юных и взрослых гостей Московского урбанистического форума в "Лужниках" ежедневно с 1 августа по 10 сентября будет проходить научно-развлекательная программа "Тесла-шоу" на которой можно будет увидеть как возникает молния, узнать, откуда берутся плазменные шары, и поучаствать в эксперименте с разноцветными лампами. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В отличие от грозовой, молния на Тесла-шоу безопасна, так как для ее создания используется ток высокой частоты. Молнию можно ловить с помощью специальной перчатки и управлять ею при помощи музыки", - отмечается в сообщении.

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Карта места

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Теги: 
Тесла-шоу  Лужники  с 1 августа по 10 сентября 

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