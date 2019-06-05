5 июня. Mossovetinfo.ru – Тестировать технологию 5G в Москве будут в пилотных зонах на территории спорткомлпекса «Лужники» и ММДЦ «Москва-Сити», это следует из проекта решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), заседание которой состоится в среду, 5 июня, сообщают «Ведомости».



Также ГКРЧ может расширить диапазон частот, разрешенный для тестирования технологии 5G. Если первоначально планировалось тестировать технологию только в диапазоне до 27,5 ГГц, то по итогам заседания комиссии диапазон может быть расширен до 25,25–29,5 ГГц.



Координировать тестирование будет департамент информационных технологий Москвы, причем по данным издания, в ведомстве заинтересованы в как можно более быстром новой технологии. В связи с этим представители ДИТ предлагают подвести итоги тестирования уже в конце 2019 года, в то время как изначально планировалось, что тестирование продлиться до конца 2020 года.