7 сентября. Mossovetinfo.ru – Вечером 7 сентября в Москве в рамках празднования Дня города запустят фейерверки. Начало в 21:00.



Где запустят фейерверки в День города:



— в парке «Кузьминки» (по техническим причинам будет только одна площадка);

— в усадьбе «Алтуфьево» (площадка у Алтуфьевского пруда);

— в парке «Сокольники» («Гайд-парк»);

— в саду «Эрмитаж»;

— в парке «Садовники» (Фонтанная площадь);

— в Воронцовском парке (центральная поляна);

— в зоне отдыха «Красногвардейские пруды» (Нижний Красногвардейский пруд);

— в Таганском парке (рядом с зоной воркаута);

— в Сиреневом саду (Щелковское шоссе, владения 8–12);

— в саду имени Баумана (теннисный корт);

— в Измайловском парке (остров в центре Круглого пруда);

— в Бабушкинском парке (поляна возле пункта проката);

— в Лианозовском парке (северный вход);

— в парке 50-летия Октября (площадь Семьи);

— в Парке Горького (Пушкинская набережная);

— в Перовском парке (недалеко от Купавенского пруда);

— в парке «Северное Тушино» (береговая линия возле часовни);

— в Гончаровском парке (площадка за главной сценой);

— в парке «Ангарские пруды» (площадка у Малого Ангарского пруда).

— в акватории Москвы-реки, напротив Большой спортивной арены «Лужников»;

— в акватории Москвы-реки, напротив парка «Зарядье»;

— в парке Победы по Поклонной горе (аллея Партизан);

— в Ново-Переделкине (улица Федосьино, дом 18, на берегу пруда);

— в акватории Москвы-реки, напротив дома 31 по улице Гурьянова;

— в парке «Ходынское поле» (Ходынский бульвар, дом 1);

— в усадьбе «Измайлово» (городок имени Баумана);

— на территории ВДНХ (Мичуринский сад);

— в ландшафтном парке «Митино» (улица Рословка, дом 5);

— в Северном Бутове (пересечение улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского);

— в городе Московском, возле центра спорта «Московский» (Проектируемый проезд № 5562);

— в городе Троицк (улица Физическая, возле пожарной части № 42);

— в городе Зеленоград (Озерная аллея, дом 4, строение 2).