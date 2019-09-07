7 сентября. Mossovetinfo.ru – Вечером 7 сентября в Москве в рамках празднования Дня города запустят фейерверки. Начало в 21:00.
Где запустят фейерверки в День города:
— в парке «Кузьминки» (по техническим причинам будет только одна площадка);
— в усадьбе «Алтуфьево» (площадка у Алтуфьевского пруда);
— в парке «Сокольники» («Гайд-парк»);
— в саду «Эрмитаж»;
— в парке «Садовники» (Фонтанная площадь);
— в Воронцовском парке (центральная поляна);
— в зоне отдыха «Красногвардейские пруды» (Нижний Красногвардейский пруд);
— в Таганском парке (рядом с зоной воркаута);
— в Сиреневом саду (Щелковское шоссе, владения 8–12);
— в саду имени Баумана (теннисный корт);
— в Измайловском парке (остров в центре Круглого пруда);
— в Бабушкинском парке (поляна возле пункта проката);
— в Лианозовском парке (северный вход);
— в парке 50-летия Октября (площадь Семьи);
— в Парке Горького (Пушкинская набережная);
— в Перовском парке (недалеко от Купавенского пруда);
— в парке «Северное Тушино» (береговая линия возле часовни);
— в Гончаровском парке (площадка за главной сценой);
— в парке «Ангарские пруды» (площадка у Малого Ангарского пруда).
— в акватории Москвы-реки, напротив Большой спортивной арены «Лужников»;
— в акватории Москвы-реки, напротив парка «Зарядье»;
— в парке Победы по Поклонной горе (аллея Партизан);
— в Ново-Переделкине (улица Федосьино, дом 18, на берегу пруда);
— в акватории Москвы-реки, напротив дома 31 по улице Гурьянова;
— в парке «Ходынское поле» (Ходынский бульвар, дом 1);
— в усадьбе «Измайлово» (городок имени Баумана);
— на территории ВДНХ (Мичуринский сад);
— в ландшафтном парке «Митино» (улица Рословка, дом 5);
— в Северном Бутове (пересечение улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского);
— в городе Московском, возле центра спорта «Московский» (Проектируемый проезд № 5562);
— в городе Троицк (улица Физическая, возле пожарной части № 42);
— в городе Зеленоград (Озерная аллея, дом 4, строение 2).
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