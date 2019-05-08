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Город (Москва и область)     08.05.2019 08:55

Точки запуска салюта 9 мая в Москве

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Теги:  салют  День Победы  праздники 

8 мая. Mossovetinfo.ru – Праздничный салют в Москве 9 мая будет запущен с 15 площадок, в различных округах города, сообщает портал mos.ru.

Салют начнется в 22:00 и продлится в течение 10 минут. В общей сложности будет произведено около 10 тысяч залпов.

Точки запуска салютов 9 мая:

ЦАО

- Лужнецкая набережная, дом 24, спорткомплекс «Лужники» напротив Большой спортивной арены.

ЗАО

- Парк «Победы» на Поклонной горе, 400 метров от Центрального музея Великой Отечественной войны;
- Парк «Победы» на Поклонной горе, входная площадь;
- Ново-Переделкино, улица Федосьино, 18, пустырь возле пруда.

ЮЗАО

- улица Миклухо-Маклая, 6, 60 метров юго-восточнее главного корпуса Российского университета дружбы народов;
- улица Адмирала Лазарева, дом 63, на берегу «Черневского» пруда.

СЗАО

- Волоколамское шоссе, 73, аэродром «Тушино»;
- Митино, улица Рословка, 5, ландшафтный парк, площадка за физкультурно-оздоровительным комплексом «Аквамарин».

СВАО

- Новгородская улица,38, парк «Чермянка», берег «Алтуфьевского» пруда;
- Сельскохозяйственная улица, дом 23, площадь между северными воротами ВВЦ и Сельскохозяйственной улицей.

САО

- Фестивальная улица, 2Б, парк «Дружба».

ВАО

- городок имени Баумана, 3, Площадка на берегу «Серебряно-Виноградного» пруда.

ЮВАО

- улица Заречье, 3А, площадка Российской оборонной спортивно - технической организации.

ЗелАО

- Озёрная аллея, 8, Парк «Победы» в городе Зеленограде, нижняя площадка фонтана, на берегу «Большого Городского» пруда.

ТиНАО

- Физическая улица, владение 11, на территории Троицкого обособленного подразделения Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.

Кроме того, на 19 площадках в городских парках будут запущены праздничные фейерверки.


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Карта места

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Теги: 
салют  День Победы  праздники 

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