8 мая. Mossovetinfo.ru – Праздничный салют в Москве 9 мая будет запущен с 15 площадок, в различных округах города, сообщает портал mos.ru.



Салют начнется в 22:00 и продлится в течение 10 минут. В общей сложности будет произведено около 10 тысяч залпов.



Точки запуска салютов 9 мая:



ЦАО



- Лужнецкая набережная, дом 24, спорткомплекс «Лужники» напротив Большой спортивной арены.



ЗАО



- Парк «Победы» на Поклонной горе, 400 метров от Центрального музея Великой Отечественной войны;

- Парк «Победы» на Поклонной горе, входная площадь;

- Ново-Переделкино, улица Федосьино, 18, пустырь возле пруда.



ЮЗАО



- улица Миклухо-Маклая, 6, 60 метров юго-восточнее главного корпуса Российского университета дружбы народов;

- улица Адмирала Лазарева, дом 63, на берегу «Черневского» пруда.



СЗАО



- Волоколамское шоссе, 73, аэродром «Тушино»;

- Митино, улица Рословка, 5, ландшафтный парк, площадка за физкультурно-оздоровительным комплексом «Аквамарин».



СВАО



- Новгородская улица,38, парк «Чермянка», берег «Алтуфьевского» пруда;

- Сельскохозяйственная улица, дом 23, площадь между северными воротами ВВЦ и Сельскохозяйственной улицей.



САО



- Фестивальная улица, 2Б, парк «Дружба».



ВАО



- городок имени Баумана, 3, Площадка на берегу «Серебряно-Виноградного» пруда.



ЮВАО



- улица Заречье, 3А, площадка Российской оборонной спортивно - технической организации.



ЗелАО



- Озёрная аллея, 8, Парк «Победы» в городе Зеленограде, нижняя площадка фонтана, на берегу «Большого Городского» пруда.



ТиНАО



- Физическая улица, владение 11, на территории Троицкого обособленного подразделения Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.



Кроме того, на 19 площадках в городских парках будут запущены праздничные фейерверки.