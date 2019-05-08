8 мая. Mossovetinfo.ru – Праздничный салют в Москве 9 мая будет запущен с 15 площадок, в различных округах города, сообщает портал mos.ru.
Салют начнется в 22:00 и продлится в течение 10 минут. В общей сложности будет произведено около 10 тысяч залпов.
Точки запуска салютов 9 мая:
ЦАО
- Лужнецкая набережная, дом 24, спорткомплекс «Лужники» напротив Большой спортивной арены.
ЗАО
- Парк «Победы» на Поклонной горе, 400 метров от Центрального музея Великой Отечественной войны;
- Парк «Победы» на Поклонной горе, входная площадь;
- Ново-Переделкино, улица Федосьино, 18, пустырь возле пруда.
ЮЗАО
- улица Миклухо-Маклая, 6, 60 метров юго-восточнее главного корпуса Российского университета дружбы народов;
- улица Адмирала Лазарева, дом 63, на берегу «Черневского» пруда.
СЗАО
- Волоколамское шоссе, 73, аэродром «Тушино»;
- Митино, улица Рословка, 5, ландшафтный парк, площадка за физкультурно-оздоровительным комплексом «Аквамарин».
СВАО
- Новгородская улица,38, парк «Чермянка», берег «Алтуфьевского» пруда;
- Сельскохозяйственная улица, дом 23, площадь между северными воротами ВВЦ и Сельскохозяйственной улицей.
САО
- Фестивальная улица, 2Б, парк «Дружба».
ВАО
- городок имени Баумана, 3, Площадка на берегу «Серебряно-Виноградного» пруда.
ЮВАО
- улица Заречье, 3А, площадка Российской оборонной спортивно - технической организации.
ЗелАО
- Озёрная аллея, 8, Парк «Победы» в городе Зеленограде, нижняя площадка фонтана, на берегу «Большого Городского» пруда.
ТиНАО
- Физическая улица, владение 11, на территории Троицкого обособленного подразделения Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.
Кроме того, на 19 площадках в городских парках будут запущены праздничные фейерверки.
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